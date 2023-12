Pere, Prandini: bene 11 mln dopo pressing Coldiretti

“È importante lo stanziamento di ulteriori 11 milioni per affrontare la crisi del settore dei kiwi e delle pere come sollecitato nel recente incontro a Palazzo Rospigliosi per l’incremento dei fondi”. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare positivamente l’annuncio del Ministro dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida.

“Si tratta – ha detto il Direttore di Coldiretti Emilia Romagna, Marco Allaria Olivieri – di un impegno importante dopo il crollo del 63% dei raccolti di pere che rischia di far perdere all’Italia la leadership produttiva in Europa nel settore”.

“I nuovi aiuti – ha aggiunto il Presidente di Coldiretti Emilia Romagna, Nicola Bertinelli – vanno ad aggiungersi ai 12 milioni di euro già stanziati nel novembre scorso per un totale di 23 milioni di euro dei quali 18 per le pere e 5 per i kiwi. Di fronte a una emergenza senza precedenti è importante ora – ha detto il Presidente Bertinelli – un intervento di sostegno da parte della Regione Emilia-Romagna, dove si raccoglie quasi il 60% della produzione nazionale, come abbiamo richiesto nelle interlocuzioni avute a livello territoriale”.