Castelfranco Emilia: le iniziative per il 79° anniversario dell’Eccidio dei 12 Caduti Martiri del Panaro

In occasione del 79° anniversario dell’Eccidio dei 12 Caduti Martiri del Panaro, tra cui Gabriella Degli Esposti, Medaglia d’Oro al Valore Militare, tre iniziative, tra il 14 e il 16 dicembre, organizzate da Città di Castelfranco Emilia, insieme all’Associazione Kinesfera, alle sezioni locali di ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, FIAP – Federazione Italiana Associazioni Partigiane e all’Istituto Lazzaro Spallanzani

Si comincia nella mattinata di giovedì 14 dicembre, alle 11.00, al Teatro Dadà con la rappresentazione, riservata alle scuole, dello spettacolo “Balella”, a cura di Kinesfera ASD, dedicato alla vita di Gabriella Degli Esposti, partigiana emiliana, patriota e martire caduta per la libertà durante la Resistenza. Il racconto avverrà attraverso gli occhi, la voce e i ricordi delle due sue figlie Savina e Lalla Reverberi, tratto dal libro “Gabriella Degli Esposti mia madre” di Savina Reverberi.

“Fare memoria è sempre importante perché attraverso il passato si costruisce il futuro – commenta l’assessora alla Memoria Rita Barbieri –. Riteniamo che diffondere la cultura della memoria con progetti concreti e immersivi, come lo spettacolo teatrale, sia il modo migliore per raggiungere giovani studenti e studentesse, un canale preferenziale per allacciarsi alle nuove generazioni, creare in loro un interesse e costruire insieme delle riflessioni”.

Nel primo pomeriggio di sabato 16 dicembre, alle 15.00, è previsto un momento commemorativo al Monumento ai caduti Martiri del Panaro (Centro commerciale “Le Magnolie”), che vedrà la partecipazione del Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano, della Sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi, del Sindaco di San Cesario sul Panaro Francesco Zuffi, dell’Assessora alla Memoria del Comune di Castelfranco Emilia Rita Barbieri, del Presidente FIAP sezione di Castelfranco Emilia Giuseppe Guberti e di studenti e studentesse in rappresentanza dell’I.I.S. Lazzaro Spallanzani di Castelfranco Emilia. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nella sala “Gabriella Degli Esposti” della Biblioteca comunale Lea Garofalo.

Nella serata di sabato, alle 20.30, si torna al Teatro Dadà con la rappresentazione aperta al pubblico di “Balella”. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Le prevendite sono disponibili presso l’Associazione Kinesfera. L’incasso degli spettacoli verrà devoluti all’Associazione “Casa delle donne contro la violenza”.