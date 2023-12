Bologna: staffetta dei carabinieri per aiutare una partoriente a raggiungere l’Ospedale Maggiore

I Carabinieri della Stazione Bologna Mazzini hanno aiutato una mamma a raggiungere l’ospedale per mettere al mondo una bambina. È successo alle ore 08:00 di ieri, 12 dicembre, quando Luca e Lucia, due Carabinieri della Stazione Bologna Mazzini in servizio, stavano transitando nei pressi dell’uscita 5 della Tangenziale nord di Bologna.

Improvvisamente l’autoradio dei Carabinieri è stata affiancata da un’autovettura il cui uomo al volante segnalava la necessità di raggiungere subito l’Ospedale Maggiore perché la compagna, seduta di fianco, stava per partorire ed era preoccupato per l’intensità del traffico veicolare che non gli consentiva di proseguire la marcia. I Carabinieri hanno fatto da staffetta alla coppia che è riuscita a raggiugere celermente il nosocomio per mettere al mondo la piccola Sophie.

Il padre della bimba ha ringraziato i due Carabinieri nel suo profilo Facebook con un post pubblico: “SOPHIE. Benvenuta al mondo amore di mamma, papà e del tuo fratellone! Avevi talmente tanta fretta di nascere che mamma e papà hanno dovuto chiedere soccorso a due angeli in divisa, incontrati per caso sul tragitto verso l’ospedale, che a sirene spiegate e in un battibaleno ti hanno accompagnata a veder la luce…”