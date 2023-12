Si consolida la sponda del torrente Fossa a Fiorano

In questi giorni presso lo stabilimento di Smaltochimica a Fiorano Modenese sono terminati i lavori di pulizia e consolidamento della sponda del torrente Fossa, terreno demaniale, confinante con la proprietà dell’azienda.

L’intervento ha riguardato la risagomatura della sponda sinistra del torrente per circa 300 metri di lunghezza, con un doppio terrazzamento di protezione contro piene ed eventi atmosferici estremi verso lo stabilimento. Nell’area più critica e soggetta ad erosione è stata costruita un’imponente opera di protezione nella parte inferiore dell’argine, attraverso la formazione di una scogliera in pietrame ciclopico a secco per un tratto di circa 50 metri.

I lavori sono stati effettuati a completo carico di Smaltochimica con la consulenza e la supervisione degli uffici tecnici del Comune di Fiorano Modenese e della Regione Emilia Romagna e con il consenso del Demanio.

Il sindaco, Francesco Tosi, insieme ad alcuni assessori, ha visionato i lavori effettuati e incontrato la proprietà di Smaltochimica, esprimendo la sua soddisfazione: “Mi rallegro con la famiglia Piccinini, titolare di un’azienda presente da mezzo secolo sul territorio, che ha accompagnato lo sviluppo storico del distretto ceramico e della sua tecnologia nel delicato campo dei produttori di additivi chimici e che ha dimostrato di essere all’altezza del passaggio generazionale. Ad essa va il grazie dell’Amministrazione comunale per la dimostrata responsabilità sociale d’impresa. Nel caso specifico, ha effettuato un importante lavoro in zona demaniale per la sicurezza legata al torrente Fossa con lavori superiori a quanto era loro richiesto”

Le opere effettuate sono state ritenute necessarie dall’azienda per garantire e preservare lo stabilimento e il territorio confinante dagli effetti dannosi di eventi naturali eccezionali.

“Un’azienda chimica deve tenere un’attenzione particolare nella gestione del rischio al fine di minimizzare o azzerare l’impatto sull’ambiente e sulla collettività in caso di calamità o alluvioni – ha spiegato Federico Piccinini, amministratore delegato di Smaltochimica – La nostra azienda chimica radicata da quasi 50 anni nel comprensorio ceramico, sostiene da sempre che per il mantenimento dell’integrità del territorio e per prevenire e tenere sotto controllo le gravi conseguenze e i danni legati all’insorgere di eventi atmosferici sempre più imprevedibili sia fondamentale una stretta collaborazione tra pubblico e privato”.