Finale Emilia, Scuola Secondaria Frassoni a lezione di Costituzione per non dimenticare

Sono iniziate mercoledì 6 e termineranno domani, mercoledì 13 dicembre le lezioni sulla Costituzione che si sono tenute alla scuola secondaria “Frassoni”. Gli incontri sono stati destinati agli studenti delle classi terze per sottolineare l’importanza e sensibilizzare le ragazze e i ragazzi sui valori di democrazia, libertà e partecipazione, contenuti nei Principi Fondamentali della Carta Costituzionale.

Le lezioni a cura di Elena Malaguti e Giampaolo Pola, la prima ex insegnante e il secondo attualmente professore del Liceo Scientifico Statale “M. Morandi”, sono state concordate con l’assessorato ai Servizi Scolastici del Comune di Finale Emilia e con le docenti della secondaria di 1° grado Cesare Frassoni, Michela Roset e Romina Paltrinieri.

Si tratta della prima tappa del più vasto progetto “Per non dimenticare…Storie di persone che hanno subito la guerra e le persecuzioni“, che accompagnerà gli studenti fino celebrazioni del Giorno della Memoria del prossimo 27 gennaio e anche oltre nel corso dell’anno scolastico.

Gli approfondimenti, partendo dal contesto storico-filosofico e giuridico in cui hanno lavorato i padri costituenti, sono incentrati sul concetto di “memoria” in riferimento anche ad accadimenti storici e a persone attive nel nostro territorio e agli articoli 2 e 3 della Costituzione. Si tratta degli articoli che sanciscono i diritti inviolabili dell’uomo: la pari dignità e le libertà fondamentali di pensiero, opinione, religione, uguaglianza davanti alla legge. Diritti di cui vediamo, oggi, la violazione in parti del mondo non troppo lontano da noi.

Da ultimo l’attenzione si è posata sull’articolo 9, che – con la promozione dello sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica – coinvolge direttamente gli studenti e li vede protagonisti anche del nuovo secondo comma, laddove si sancisce la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle nuove generazioni.

“Con questa iniziativa – dice l’assessore ai Servizi Scolastici Patrizia Melara – si è voluto accompagnare gli studenti in un percorso che, attraverso l’esame storico-giuridico dei principi fondanti del nostro stato, possa contribuire a comprenderne l’attualità, con l’augurio che possa anche renderli protagonisti di una vera cittadinanza attiva e consapevole”.