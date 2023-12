Dalla FP Cisl un aiuto alle popolazioni alluvionate

La Cisl Fp Emilia-Romagna quest’anno ha deciso, insieme alle altre Cisl Fp territoriali dell’Area Metropolitana Bolognese, della Romagna, di Parma Piacenza, dell’Emilia Centrale e di Ferrara di “stringersi ulteriormente” attorno alle popolazioni colpite dall’alluvione nella nostra regione.

Infatti, a distanza di mesi da questi catastrofici eventi, purtroppo, c’è ancora molto da fare, e ci sono tante famiglie che hanno bisogno di supporto e aiuto. Per questa ragione abbiamo deciso di fare una donazione alle Caritas dei territori coinvolti, perché il senso di comunità passa attraverso anche questi gesti, per ritrovare insieme la forza ed il sostegno per ripartire, per ricostruire.

Pertanto, ieri, lunedì 11 dicembre, tramite le Caritas di Ravenna Cervia, Faenza Modigliana, Cesena Sarsina e Forlì Bertinoro, che ringraziamo per la disponibilità, abbiamo avuto quindi la possibilità di destinare un aiuto anche per le famiglie della Romagna che hanno conosciuto in questo 2023 momenti di forte difficoltà a causa dell’alluvione che ha colpito 48 comuni, causando frane e più di 250 dissesti idrogeologici.

La consegna della donazione fatta in Romagna ha seguito quella dello scorso 4 dicembre fatta in favore della Caritas di Imola, un piccolo segno di solidarietà in favore di chi ancora si deve riprendere dai danni subiti e che al contempo vuole ricordare anche le 17 vittime che non hanno avuto scampo in quei giorni terribili.