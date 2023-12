‘Come sei bella stasera’ il 12 e il 13 dicembre al Michelangelo di Modena

Martedì 12 e Mercoledì 13 Dicembre al Teatro Michelangelo di Modena, Gaia De Laurentiis e Max Pisu diretti da Marco Rampoldi, portano la commedia scritta da Antonio De Santis: Come sei bella stasera.

29 anni di vita coniugale in 90 minuti… Come sei bella stasera, debutto nella prosa di Antonio De Santis, storico autore di Ale&Franz, sceneggiatore e pubblicitario, segue la storia di Anna e Paolo in dieci quadri che si snodano da pochi mesi dopo le nozze fino al ventinovesimo anniversario…

A dar corpo ai protagonisti Gaia De Laurentiis e Max Pisu, due interpreti differenti per formazione e storia che condividono però l’affetto del pubblico e il desiderio di divertire, guidati dalla regia di Marco Rampoldi, sempre più sicuro nella sua ricerca sulla nobiltà del ridere a teatro.

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito online vivaticket.com.