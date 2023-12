Pareggio casalingo (1-1) tra Sassuolo e Juventus nel campionato Primavera

Un rigore per parte ha decretato il pareggio tra Sassuolo e Juventus nella 13^ giornata del campionato Primavera Tim.

Succede tutto nel secondo tempo con un calcio dagli undici metri trasformato per i bianconeri da Pagnucco a cui risponde al 56’ sempre dal dischetto il solito Russo.

Considerando che buona parte del secondo tempo i ragazzi di Mister Montero hanno giocato in inferiorità numerica e che sono state del Sassuolo le occasioni più limpide per passare in vantaggio, questo pareggio starà di certo più stretto ai padroni di casa.

Degna di nota la parata determinante di THEINER al 91’ che salva il risultato su una conclusione di testa di Ngana.

Claudio Corrado