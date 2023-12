Escursionista in difficoltà soccorso a Monte Alto, sull’Appennino reggiano

Ieri sera si è svolto un lungo intervento da parte della stazione monte Cusna del Saer per un ragazzo che si è trovato in difficoltà tra monte Alto e Passo di Pietra Tagliata nel comune di Ventasso. L’attivazione del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna e dei Vigili del Fuoco di Castelnovo Monti è giunta verso le 19:00 a seguito della chiamata dello stesso escursionista, un trentunenne di Rimini, che pur essendo ben equipaggiato per intraprendere l’escursione e trascorrere la notte fuori, si è trovato in forte difficoltà per le avverse condizioni meteo e l’instabilità del manto nevoso.

Dal Passo del Cerreto sono partite due squadre territoriali monte Cusna e una squadra dei SAF: i tecnici dopo più tentativi date le condizioni meteo avverse (forte vento, neve e nebbia) hanno raggiunto l’uomo verso le 2:00 di notte e lo hanno riportato a valle al Passo del Cerreto dove è stato consegnato all’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale di Castelnuovo nè Monti per i controlli del caso.