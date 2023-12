San Martino in Rio: danneggia un’auto sotto l’occhio delle telecamere. Denunciato

Non si conoscono i motivi che hanno spinto un uomo di 77 anni a danneggiare un’autovettura, rigandola su entrambe le fiancate, con l’uso di un punto contundente, presumibilmente una chiave. Ad incastrarlo le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza che riprendono interamente l’atto vandalico. Per questi motivi, con l’accusa di danneggiamento, i Carabinieri di San Martino in Rio hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, 77enne pugliese abitante nel reggiano.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il proprietario della macchina, un 51enne reggiano, nella mattinata del 27 luglio scorso parcheggiava la propria autovettura in un parcheggio nei pressi del suo posto di lavoro. Intorno alle 18:00, uscito da lavoro, nel tornare a riprendere l’auto constatava che ignoti l’avevano danneggiata: entrambe le fiancate presentavano una vistosa rigatura che partiva dal parafango anteriore e finiva in quello posteriore. L’uomo si rivolgeva ai carabinieri della Stazione di San Martino in Rio, formalizzando la relativa denuncia di danneggiamento. I militari avviarono le indagini richiedendo l’acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza posto nei pressi del parcheggio. Dalla visione notavano un uomo che veniva subito riconosciuto senza ombra di dubbio dai militari, in quanto noto. Alla luce dei fatti i militari, acquisivano a carico dell’uomo elementi circa la sua presunta responsabilità, denunciandolo alla Procura reggiana.