Reggio Emilia: il sindaco Luca Vecchi ha nominato i presidenti di Fondazione E35 e Mondinsieme

Il sindaco Luca Vecchi ha provveduto al rinnovo della carica di presidente per due enti partecipati dal Comune di Reggio Emilia, che operano nei campi delle relazioni internazionali e delle comunità di cittadini migranti: Fondazione E35 e Fondazione Mondinsieme.

A seguito della scadenza del mandato iniziato nel 2020 e dopo la pubblicazione di un Avviso per candidature, Alessia Ciarrocchi è stata nominata presidente della Fondazione E35 per la progettazione internazionale, proseguendo così il suo impegno per il secondo mandato consecutivo al vertice dell’ente.

Biologa, laureata in Biotecnologie molecolari e industriali; coordinatrice della Struttura complessa di ricerca Traslazionale dell’Azienda Usl-Irccs di Reggio Emilia e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) della stessa Azienda Usl-Irccs, con un’ampia esperienza internazionale quale ricercatrice e docente, Ciarrocchi ha lavorato proficuamente nell’ultimo quinquennio per allargare e consolidare la base delle relazioni della Fondazione E35 sul territorio, alla definizione delle aree di lavoro per i prossimi anni e alla revisione dell’organizzazione interna, con l’obiettivo raggiunto di rafforzare e sviluppare ulteriormente il percorso di crescita compiuto dall’ente.

Dopo la pubblicazione di un Avviso per candidature, il sindaco ha nominato quale presidente della Fondazione Mondinsieme, Gianluca Grassi.

Esperto relazioni internazionali, dialogo interculturale e comunità migranti, Grassi ha lavorato per diversi anni a Reggio nel Mondo, Reggio Children srl e settore Città Internazionale del Comune, occupandosi fra l’altro di comunicazione, Tavolo Reggio-Africa per la cooperazione internazionale, Gemellaggi e Diritti umani. Attualmente si occupa per l’Amministrazione comunale del coordinamento delle attività internazionali, della progettazione e promozione di Gemellaggi, del coordinamento del progetto DiTutti sulle politiche interculturali, della rete Intercultural cities del Consiglio d’Europa e della Rete italiana Città del Dialogo, di progetti europei e di cooperazione quali Maispemba, Itaca, Super e Diversamente, oltre che del coordinamento di Diritti Umani del Comune di Reggio Emilia, composto da oltre 30 associazioni e realtà del territorio.

“Ad Alessia Ciarrocchi e Gianluca Grassi va un ringraziamento per essersi resi disponibili a ricoprire questi incarichi particolarmente delicati e di notevole rilievo per le politiche dell’Amministrazione e della città volte all’internazionalizzazione, alla coesione e crescita sociale, al riconoscimento dei diritti di tutte le persone – commenta il sindaco Luca Vecchi – Per Ciarrocchi si tratta della conferma in un ruolo, in cui ha espresso in questi anni grande dedizione, competenza, efficace capacità progettuale e organizzativa, a beneficio dei molteplici attori coinvolti in campo sociale, culturale, formativo ed economico, sia di Reggio Emilia, sia dei Paesi in cui la Fondazione E35 è intervenuta. Per Grassi, un’esperienza nuova al vertice di Mondinsieme, che siamo certi saprà affrontare con la sensibilità, la competenza, il rigore e la dedizione che lo contraddistinguono e lo hanno caratterizzato in molti anni di lavoro nel campo dell’inclusione sociale, delle relazioni internazionali in particolare con l’Europa e l’Africa e dei Diritti umani. Con gli enti da essi presieduti e gli staff preparati che ne fanno parte, i due presidenti potranno contribuire significativamente a far crescere la nostra città come punto di riferimento in Europa e nel mondo e a sviluppare ancor più la vocazione internazionale e solidaristica di Reggio Emilia quale città del Dialogo e dei Diritti”.