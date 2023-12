Il progetto formiginese “La città che vorrei” protagonista di un finanziamento regionale

Il Comune di Formigine ha ricevuto un contributo regionale per la realizzazione del progetto “La città che vorrei”, percorso per la riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale del territorio. Il costo complessivo del progetto è di 80mila euro, di cui quasi 56mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.

Formigine, quarto Comune più popoloso della Provincia di Modena, continua a crescere grazie alle politiche urbane sostenibili e agli investimenti mirati. La popolazione residente giovane, con il 42% al di sotto del 40 anni, testimonia l’attrattività della città, evidenziata anche da un tessuto produttivo di 2.564 imprese e dagli oltre 800 eventi annuali organizzati da amministrazione comunale, associazioni e commercianti. L’attenzione al verde, la rete ciclabile di circa 50 km che collega il capoluogo a Modena e Maranello e l’accessibilità alla città contribuiscono al suo appeal turistico, posizionandola al secondo posto tra i Comuni modenesi per presenze.

In questo contesto, il progetto “La città che vorrei” mira a rafforzare l’identità aggregativa del centro storico e della piazza principale mettendoli in relazione con il circostante sistema urbano, valorizzando il ruolo delle frazioni. In particolare, le azioni previste si pongono l’obiettivo di facilitare i comitati dei commercianti delle frazioni nella creazione di organismi associativi che possano istituzionalizzare il loro operato e la loro rappresentatività, potenziare il calendario di eventi delle frazioni e mettere in campo azioni di comunicazione mirata. Inoltre, si punta a rafforzare le aree mercatali, con particolare attenzione al mercato settimanale già noto a livello provinciale per l’alta qualità dell’offerta e alla tradizionale Fiera di San Lorenzo.

Dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Corrado Bizzini: “Il progetto La città che vorrei è una risposta alla nostra volontà di promozione ed evoluzione del nostro tessuto commerciale. Con il sostegno regionale, intendiamo non solo valorizzare le nostre tradizioni e identità, ma anche attrarre nuovi visitatori e, perché no, nuove attività. Siamo grati per questo contributo che ci consentirà di potenziare ulteriormente il capoluogo e le frazioni, rendendoli luoghi sempre più accoglienti e dinamici”.