Donato un ecopalmare alla Medicina Cardiovascolare del Santa Maria Nuova da parte della Lega del Cuore

È stata formalizzata questa mattina la donazione di un ecopalmare al reparto di Medicina Cardiovascolare dell’Arcispedale Santa Maria Nuova diretto da Angelo Ghirarduzzi da parte della Lega del Cuore di Reggio Emilia.

È la quarta apparecchiatura di questo genere donata dalla Lega nell’arco di qualche mese, le altre sono state destinate all’assistenza cardiologica.

Per le sue caratteristiche dimensioni contenute sarà utilizzata per la rilevazione dei parametri vitali dei pazienti direttamente al letto di degenza, faciltando il frequente monitoraggio delle loro condizioni.

Ad accogliere e ringraziare la presidente dell’associazione Rossella Poli Gobbi per questo ulteriore gesto di attenzione erano, oltre ad Angelo Ghirarduzzi, la Direttrice generale dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia Cristina Marchesi, il Direttore della Struttura di Cardiologia Alessandro Navazio e il responsabile del Servizio di Emodinamica Vincenzo Guiducci.

“Un risultato importante in questi difficili tempi di Covid e Post Covid” ha spiegato Poli Gobbi “In questo periodo del tutto partcolare siamo riusciti a raccogliere fondi per un totale di 25.000 euro. Tanto abbiamo fatto in questi 40 anni di vita della Lega e tanto continueremo a fare!”.

“È con grande piacere che rinnovo da parte mia e dei professionisti un ringraziamento non formale alla presidente Poli Gobbi per l’impegno e la sensibilità nel cogliere le esigenze poste dall’assistenza ai pazienti cardiologici. La fiducia da parte delle associazioni è per noi un motore fondamentale nell’impegno quotidiano e nel progettare il costante miglioramento dell’assistenza” ha dichiarato Cristina Marchesi.

La Lega del Cuore di Reggio Emilia

Attiva dal 1983, opera a fianco della Cardiologia reggiana con la donazione di importanti attrezzature, il sostegno allo sviluppo della ricerca. Impegnata anche nella promozione della prevenzione cardiovascolare sul territorio con le Tende del Cuore e i test per la misurazione del colesterolo e della pressione. Ha acquistato e donato i primi Defibrillatori alla Reggiana Calcio, al Centro Ipercoop Ariosto, alla Pallacanestto Reggiana, a scuole e palestre della nostra città e si occupa della formazione del personale nell’uso appropriato del defibrillatore. Ha tenuto corsi in istituti e scuole superiori reggiane per sensibilizzare sull’importanza di stili di vita sani attraverso l’incontro con i medici cardiologi. Tante le iniziative di raccolta fondi per il finanziamento dei progetti emergenti e il supporto ai percorsi di specializzazione dei giovani medici in Italia e all’estero.

******

Nella foto: al centro Rossella Poli Gobbi, ai lati Cristina Marchesi e Angelo Ghirarduzzi che tiene in mano l’apparecchiatura. Primo a sinistra Vincenzo Guiducci, primo a destra Alessandro Navazio.