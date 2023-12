Modena, guasto caldaia al liceo Muratori San Carlo

Lunedì 4 dicembre saranno sospese le lezioni al liceo Muratori San Carlo nella sede di via Cittadella a causa di un guasto alla caldaia che non consente il funzionamento dell’impianto di riscaldamento. I tecnici incaricati della manutenzione interverranno nella giornata di domani lunedì 4 dicembre con l’obiettivo di ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto in tempi rapidi.

Il guasto comporterà la sospensione delle lezioni per 20 classi, mentre non coinvolgerà l’ala di edificio dell’istituto Barozzi, che sarà aperto regolarmente, così come la succursale del liceo di Corso Cavour.

La dirigenza scolastica ha provveduto a dare comunicazione della sospensione alle famiglie coinvolte nella giornata di oggi domenica 3 dicembre, specificando che le classi della succursale di Corso Cavour non saranno coinvolte in alcun modo.

Complessivamente al liceo Muratori San Carlo sono iscritti per l’anno scolastico in corso 1382 alunni.