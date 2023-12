Dionisi prima di Sassuolo – Roma

Alessio Dionisi si è presentato ai giornalisti per la conferenza stampa di vigilia in occasione della sfida con la Roma. Le sue prime parole sono state sulla prossima avversaria in arrivo al Mapei Stadium.

“ domani affronteremo una delle grandi squadre del campionato con un grande allenatore lo sappiamo, ma sappiamo di avere anche le armi per poter incidere in questa partita. Sarà necessario però essere molto più cinici in tutte le zone del campo e su tutte le palle sporche.

Con uno sguardo all’ultima partita giocata in campionato dai suoi e vinta per 4 a 3 così l’allenatore toscano:

“ Dovremmo essere più cinici rispetto all’ultima partita ma è stata anche una partita, che ci ha dato qualcosa in più in termini di sicurezza. Ho visto una squadra in crescita e di questo ne sono sicuro a prescindere dal risultato che faremo domani”

Alla domanda su come pensa di contenere Lukaku domani l’allenatore neroverde ha risposto così:

“Si tratta di un giocatore molto forte e lo sappiamo, un giocatore che sposta molto e l’ho fatto anche negli anni precedenti in Italia. Stiamo parlando di un top player capitano della sua nazionale. Lukaku è un giocatore che non possiamo pensare di limitare individualmente ma possiamo operare come squadra per limitarlo. D’altronde se non difendiamo come squadra andiamo in difficoltà con chiunque, figuriamoci con la Roma e uno come Lukaku.

A chi gli chiesto se teme di più l’avvio della sua squadra (guardando allo storico) o la parte finale della Roma ha risposto:

“Farei la firma per vedere la reazione che abbiamo avuto in diverse partite e se per vederla dobbiamo ammettere qualche errore va bene. Non temo nulla in particolare mi auguro solo che sapremo essere più cinici in certe zone di campo come sottolineiamo spesso. Quello che vorrei domani è che ci riconoscessimo in campo”.

Claudio Corrado