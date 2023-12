Al via le iniziative e gli eventi per il Natale sassolese

Si inizierà già domani, domenica 3 dicembre, per poi proseguire ininterrottamente tutti i weekend di Dicembre fino all’Epifania: le luminarie sono già state accese, come nel resto della provincia, e l’albero sta per essere addobbato giusto in tempo per la tradizionale cerimonia che, venerdì 8 dicembre, porterà ad illuminarsi a festa l’intera piazza Garibaldi simboleggiando l’avvio ufficiale del periodo natalizio in città.

Anche quest’anno, Sassuolo si riempie iniziative ed eventi per festeggiare l’arrivo del Natale.

“Abbiamo potuto organizzare appuntamenti ed addobbare la nostra città – afferma l’Assessore al Commercio ed al Centro Storico Massimo Malagoli – grazie al contributo di privati ed associazioni che nonostante il periodo difficile non hanno voluto mancare all’appuntamento, con un unico grande scopo: far sì che il Natale a Sassuolo, anche quest’anno anno, sia ricco e coinvolgente. Tutti i week end, fino all’Epifania, saranno ricchi di mercatini, spettacoli, concerti, iniziative, senza dimenticare il Villaggio di Babbo Natale, quest’anno in piazzale Roverella assieme alla novità del Presepe, e la pista del giaccio Sassuolo on Ice”.

Si inizierà domani, domenica 3 dicembre con “Il bel Mercato di una volta”, presente tutto il giorno in piazza Garibaldi con i negozi “aperti per festa”.

Venerdì 8 dicembre, come tradizione, il momento ufficiale d’inizio delle attività natalizie e l’accensione delle luminarie.

Per tutto il giorno al Castello di Montegibbio sarà possibile approfittare delle iniziative e dei mercatini di Natale delle associazioni.

Alle ore 16 tornerà in piazza Garibaldi l’ omaggio alla Beata Vergine Maria posta sul “Campanone”

A seguire la cerimonia di a ccensione dell’Albero e delle luminarie in Piazza Garibaldi.

Alle ore 16,30 lo spettacolo di apertura di “ Sassuolo on Ice ” in piazzale Della Rosa

Sabato 9 dicembre Inizierà la due giorni di “Natale con gusto”, organizzata in piazza Garibaldi da Sgp Carpi e che durerà fino alla sera di domenica, accompagnata dallo gnocco fritto degli alpini e dal “Bensone più lungo del mondo”

Domenica 10 dicembre, accanto a “Natale con gusto” ed al “Bensone più lungo del mondo” tornerà l’appuntamento con il Sassolina Day con degustazione di Sassolina, Cooking Show e Mercato dei prodotti del territorio in piazza Garibaldi.

Sabato 16 dicembre nel pomeriggio: Young Lab on the Road Christmas edition con la musica dal vivo under 35 in piazza Garibaldi ed il coro Gospel lungo le vie del centro

Domenica 17 dicembre si svolgerà il mercato straordinario in piazza Martiri Partigiani, i mercatini natalizi lungo le vie del centro (via cavallotti, piazzale Teggia, via Clelia e via Mazzini), mentre in piazza Garibaldi tornerà l’Artigianato in piazza a cura di Sgp Carpi con le “Farfalle led” che allieteranno tutto il centro storico.

Sabato 23 dicembre, poi, in piazza Garibaldi, il “ Mercatino di Natale ”, i Trampolieri col fuoco e lo Zampognaro per iniziare il conto alla rovescia verso la Vigilia.

Per tutte le festività natalizie sarà possibile approfittare di “Sassuolo on Ice” in piazzale Della Rosa; il Villaggio di Babbo Natale e il Presepe in piazzale Roverella, mentre, fino al 6 gennaio, acquistando in uno dei negozi del centro si potrà partecipare al concorso del Comitato Commercianti del Centro Storico che mette in palio un viaggio e numerosissimi altri premi.