Nuove deleghe in Città metropolitana, il Sindaco nomina Giulia Sarti

Il sindaco Matteo Lepore ha presentato le nuove deleghe in Città metropolitana.

Giulia Sarti, laureata in Giurisprudenza, già parlamentare nella XVII e XVIII legislatura, in cui è stata componente della commissione antimafia e Presidente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, è stata delegata per Comune e Città metropolitana di Bologna.

Di seguito il dettaglio delle deleghe.

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Esercizio delle seguenti deleghe mantenute in capo al Sindaco metropolitano:

Legalità democratica e lotta alle mafie

Coordinamento del Tavolo metropolitano sulla Legalità

Monitoraggio protocolli sulla legalità

Rappresentante di Città metropolitana in Avviso pubblico

Rappresentante di Città metropolitana nel Patto per la Giustizia

Affari istituzionali

Innovazione normativa (Statuto, Regolamenti e Regolamenti metropolitani)

Innovazione istituzionale (Rapporti con le Unioni, i Comuni e le altre P.a.; uffici comuni e altre collaborazioni istituzionali)

Innovazione amministrativa (Procedimenti, semplificazione, legalità e trasparenza)

Riforme istituzionali

COMUNE DI BOLOGNA

Delegata del Sindaco alla Legalità democratica e lotta alle mafie.

La delega agli Affari istituzionali in Città metropolitana era assegnata a Franco Cima, al quale rimane la delega all’Agenda digitale metropolitana e a cui viene assegnata una nuova delega, fino ad oggi in capo al Sindaco:

Agricoltura urbana e metropolitana

– Rapporti con le associazioni di agricoltori a livello metropolitano

– Delegato permanente in Conferenza agricola regionale