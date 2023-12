Formigine: approvato all’unanimità in Consiglio comunale il nuovo regolamento di polizia urbana

Formigine ha un nuovo regolamento di polizia urbana, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 30 novembre. Introdotto in aula dall’assessore Corrado Bizzini e illustrato nel dettaglio dalla Comandante della Polizia Locale Susanna Beltrami, il nuovo testo prende le mosse dalla necessità di adeguare le norme ai numerosi cambiamenti sociali, economici, di costume intervenuti negli anni dalla approvazione del regolamento precedente.

Seconda ratio della revisione, la semplificazione del testo che da oltre 70 articoli si abbrevia a circa 50 punti: il fine è renderlo più comprensibile e applicabile diminuendo la burocrazia. Le principali innovazioni previste nel testo quindi riguardano diversi temi. L’ampliamento delle aree ove risulta applicabile il cosiddetto “daspo” urbano, l’aggiornamento dell’istituto della diffida su manutenzione degli immobili e prevenzione delle occupazioni abusive, l’introduzione ai fini del risparmio energetico dell’obbligo di chiusura delle porte delle attività che usano impianti di riscaldamento o raffreddamento. Si prevede poi un focus sui minori, con ampliamento di divieto di vendita o cessione a titolo gratuito di miscele con dosi minime di alcol, nonché l’obbligo di esporre più chiaramente i suddetti obblighi dentro gli esercizi, l’introduzione di norme volte a mediare fra le esigenze delle attività che attraggono utenza serale giovanile e le esigenze del riposo dei residenti. Ultima innovazione introdotta, la previsione dello strumento dei lavori socialmente utili come pena alternativa al pagamento delle sanzioni pecuniarie (per cui dovrà seguirà un progetto operativo ad hoc). In Consiglio è stato anche illustrato lo schema di bilancio preventivo (come da nuove norme in merito) che verrà sottoposto invece al voto dei consiglieri nell’ultima seduta dell’anno prima di Natale. Sempre in tema di bilancio, è stata approvata dal consiglio una variazione dei conti che recepisce circa 200mila euro per l’aumento dei servizi e la copertura degli investimenti.