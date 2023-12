Collettivo ManiCure presenta sabato al De André di Casalgrande “Corpi in orbita”

Il 2 dicembre al Teatro de André di Casalgrande (ore 21.00), Collettivo ManiCure, sostenuto dall’Associazione H.O.T. Minds, presenta CORPI IN ORBITA, esito del percorso artistico Scalze a cielo aperto, un laboratorio teatrale che ha visto mettersi in gioco le donne e uomini del nostro territorio indagando il tema del corpo in tutte le sue forme. Il gruppo si è riunito per restituire alla cittadinanza una performance artistica, interamente eseguita dal vivo.

Il progetto è inserito nella rassegna Impronte di donne e sostenuto e patrocinato dal Comune di Casalgrande.

L’ingresso è libero ad esaurimento posti. Per info: collettivomanicure@gmail.com