Ai blocchi di partenza il progetto VERA, la “Gemella Digitale dell’Emilia-Romagna”

Prevedere e simulare le risposte del sistema territoriale e ambientale attraverso una “Gemella Digitale dell’Emilia-Romagna”.

È il progetto VERA, uno strumento strategico che nasce per supportare le politiche regionali di sostenibilità, tutela del territorio e contrasto all’inquinamento e al cambiamento climatico, facendo leva sulle enormi potenzialità e possibilità di impiego del digitale. In coerenza con gli obiettivi fissati dal Patto per il Lavoro e per il Clima, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, PAIR 2030, Percorso per la neutralità carbonica e Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna 2020-25 ‘Data Valley Bene Comune’.

L’iniziativa sarà presentata in Regione a Bologna (Viale della Fiera 8) giovedì 7 dicembre. “Esperienze internazionali a confronto-Meteorologia, climatologia e qualità dell’aria: dalla modellistica ai gemelli digitali” il titolo della giornata, che si compone di due momenti: un workshop tecnico la mattina ad invito (dalle ore 10 alle 13, sale B,C,D), riservato al confronto interno fra esperti e propedeutico allo sviluppo delle attività, e un workshop pubblico nel pomeriggio (dalle 14,30 alle 16,10, sala XX maggio), che darà il via alla fase operativa del progetto VERA, partendo dalla presentazione di una rassegna di esperienze simili, nazionali e internazionali.

A introdurre i lavori del pomeriggio saranno la vicepresidente con delega alla Transizione ecologica e contrasto al cambiamento climatico, Irene Priolo, e il presidente di iFAB, Francesco Ubertini, mentre all’assessora regionale all’Agenda digitale, Paola Salomoni, sono affidate le conclusioni.

Oltre alle esperienze internazionali di Digital Twin, saranno illustrati i progetti delle città emiliano-romagnole, in particolare i Gemelli digitali di Bologna e Parma; al termine, sarà presentato il percorso verso VERA, la Gemella digitale dell’Emilia-Romagna.

Per partecipare ai lavori è possibile iscriversi registrandosi al seguente link: VERA | La gemella digitale dell’Emilia-Romagna: esperienze internazionali a confronto – IFAB International Foundation (ifabfoundation.org)