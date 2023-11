Giornata Mondiale Aids: rinviati i test previsti in piazza Grande a Modena

È rimandato l’appuntamento con i Test days in programma sabato 2 dicembre, all’Informagiovani di piazza Grande, a Modena, per eseguire i test gratuiti per Hiv, epatite (Hcv) e sifilide.

A causa dell’attacco informatico che ha colpito il sistema sanitario provinciale, non è infatti possibile realizzare l’iniziativa programmata in occasione della Giornata mondiale dell’Aids che ricorre venerdì 1.

Il terzo appuntamento dell’anno con “Proteggi l’amore, Aids e non solo”, a cura di Comune, Ausl, Aou in collaborazione con alcune associazioni di volontariato, sarà quindi recuperato in una successiva occasione, quando le strutture sanitarie potranno funzionare normalmente.