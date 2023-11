Auguri Soliera, il calendario natalizio parte a dicembre

Domani venerdì 1° dicembre, alle ore 17, si accendono le luminarie natalizie a Soliera e nelle frazioni di Limidi e Sozzigalli. Tra le novità l’igloo natalizio installato in piazza fratelli Sassi, ideale per farsi un selfie in compagnia, e tre alberi di Natale: uno in piazzetta don Ugo Sitti e gli altri due di fronte ai centri civici di Limidi e Sozzigalli. Sabato 2 dicembre parte invece il programma di Auguri Soliera, il cartellone di iniziative predisposto dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Campori, con il coinvolgimento attivo delle associazioni del territorio, che proseguirà fino al 7 gennaio 2024.

Da segnalare in particolare il Natale in piazzetta don Ugo Sitti. Per tre sabati pomeriggio consecutivi, la suggestiva area nel centro di Soliera sarà animata da una serie di attrazioni, rivolte in particolare a bambini e famiglie. Il 2 dicembre, a partire dalle 15.30, si potrà entrare nel chiosco di Babbo Natale per merende e aperitivi, andare alla scoperta della “magica palla di neve”, ammirare le prodezze e le acrobazie di quattro elfi giocolieri e ascoltare le letture natalizie per bambine e bambini dai 3 anni in su. Sempre sabato 2 alle 16.30 il Centro Studi Storici Solieresi festeggia i suoi trent’anni di vita in sala consiliare.

Sabato 9 dicembre la piazzetta offrirà anche un rodeo natalizio sulla renna fuggita dalla slitta di babbo Natale, per bambini dagli 8 anni in su e lo spettacolo comico “Balloons” del clown Katastrofa con i suoi palloncini di ogni forma e dimensione. Domenica 10 dicembre il centro di Soliera sarà attraversato da una corrente di allegria per tutto il giorno con tantissime iniziative, corroborate da stand gastronomici che offriranno polenta e ragù da asporto, vin brulé, gnocco fritto, pinsa, tigelle, cioccolata calda, arrosticini e lambrusco, assaggi di tisane e aperitivi. Alle 10.30 in piazza Lusvardi Babbo Natale arriverà in 500 e consegnerà doni ai bambini, a cura dell’Historic Motor Club Soliera, mentre alle 11.30 Marian Guz della compagnia Bubble on Circus proporrà lo spettacolo itinerante “Il carretto delle meraviglie”. Nel pomeriggio alle 17.30 in Castello Campori Matteo Razzini e Emilio Alfano proporranno la narrazione musicata “A Natale, buono sarai tu!”.

Sabato 16 dicembre di nuovo un pomeriggio in piazzetta don Ugo Sitti con la parata di natale, il labirinto gonfiabile, i divertenti tricicli di Jo Jo Trike, il trucca bimbi e il chiosco di Babbo Natale, gestito dall’associazione genitori dell’istituto comprensivo di Soliera e dagli scout del Soliera1. Sempre sabato 16 alle 17 la visita guidata gratuita alla mostra “Il linguaggio delle immagini” allestita in Castello Campori, mentre venerdì 22 dicembre alle 21 al centro polivalente di Limidi i Flexus propongono il concerto dedicato a Giorgio Gaber. Serata di concerti anche quella di sabato 23 dicembre: alle 21 nella chiesa San Giovanni Battista e in palestra Paiporta, quest’ultimo a cura della Bruno Lugli Orchestra.