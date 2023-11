Il Natale a Vignola è meraviglia e… “premia”

Vignola accoglie l’arrivo delle festività con un programma variegato e scintillante, grazie allo sforzo congiunto di Comune, Pro Loco, Biblioteca, associazioni culturali ed economiche e scuole del territorio. Venerdì 1° dicembre sarà il giorno in cui verranno accese le luci del centro della città e in cui prenderà avvio l’iniziativa “Vignola ti premia!”.

Infatti il Natale a Vignola, per il quarto anno consecutivo, “premia” coloro che vorranno fare acquisti nei negozi della città. Tornano, infatti, i “voucher” che tanto apprezzamento avevano raccolto nelle edizioni passate. Ancora una volta, quindi, chi, da venerdì 1° dicembre a domenica 24 dicembre, acquisterà beni e servizi nei negozi di vicinato, ristoranti, parrucchieri ed estetiste della città avrà diritto a un “buono” del valore di 10 euro ogni 200 euro di spesa (suddivisa al massimo in 5 scontrini) da utilizzare, entro il 3 marzo, nelle attività aderenti all’iniziativa. Ricordiamo che sono esclusi dall’iniziativa e non saranno ritenuti validi gli scontrini di acquisti nella media e grande distribuzione di vendita, nelle farmacie, nei distributori di carburanti, nelle assicurazioni, nelle carrozzerie e attività similari. I voucher andranno ritirati presso i punti attivati dalla Pro Loco entro il 31 gennaio. I negozi che accettano i voucher saranno segnalati da una apposita locandina appesa in vetrina. In caso di esaurimento del plafond l’iniziativa potrà terminare in anticipo.

Le luminarie, anche quest’anno, accenderanno il centro della città, incorniciando i palazzi, rendendo scintillanti le strade e le piazze. Per chi vuole andare per bancarelle, segnaliamo, all’interno dell’ex mercato ortofrutticolo, i mercati ambulanti straordinari di domenica 10, 17 e 24 dicembre (solo la mattina) che si vanno ad aggiungere ai consueti mercati ambulanti del giovedì mattina. Edizioni straordinarie anche per il mercatino dell’Art-Ingegno, lungo viale Mazzini, nelle domeniche 3, 10, 17 e 24 dicembre (per tutta la giornata). Confermata anche, naturalmente, l’edizione ordinaria del mercatino dell’Art-Ingegno di sabato 16 dicembre (terzo fine settimana del mese).

Sul sito del Comune di Vignola anche l’elenco degli incontri, degli spettacoli e delle iniziative che arricchiscono il cartellone del Natale a Vignola (https://www.comune.vignola.mo.it/comune/sindaco/il_natale_a_vignola_e_meraviglia_e____ti_premia.htm).