“200 libri per 200 presepi”: il contest natalizio che il comune di Mirandola dedica ai più piccoli

Con l’avvicinarsi del Natale, torna il concorso a premi dedicato ai bambini denominato “200 libri per 200 presepi”. Un contest a colpi di fantasia – con a tema le ormai prossime festività natalizie – esteso in questa 5^edizione ad una fascia d’età più ampia (3-10) che coinvolgerà per la prima volta anche i nati fra il 2019 e il 2020.

Partecipare è semplicissimo: basterà inviare una foto (o un disegno del proprio presepe), albero di Natale o di qualunque cosa ricordi l’avvicinarsi delle festività natalizie all’indirizzo mail concorsonatalemirandola@comune.mirandola.mo.it entro le ore 18 di Mercoledì 20 Dicembre, indicando il nome ed il cognome del bambino che ha realizzato l’opera ed un recapito telefonico valido.

Per i primi 200 messaggi pervenuti, rigorosamente in ordine cronologico, è previsto un regalo che sarà consegnato da Babbo Natale in persona Sabato 23 Dicembre, dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle ore 18, in Piazza Costituente presso la “Casa di Babbo Natale” nel quale sarà presente anche il sempre apprezzatissimo Elfo aiutante.

Tutte le opere recapitate saranno pubblicate, con cadenza quotidiana, sui canali social del Comune di Mirandola.

“Come Amministrazione abbiamo voluto convintamente confermare un contest che si è rivelato particolarmente apprezzato e partecipato dalle famiglie mirandolesi – commenta l’Assessore alla Cultura Marina Marchi – Già nella passata edizione avevamo ampiamente superato le 200 adesioni: un numero importantissimo di partecipanti che nel 2023 puntiamo quantomeno a replicare. Crediamo molto nella potenza della lettura quale volano educativo per i nostri giovani e abbiamo convintamente sposato l’idea dell’Ufficio Cultura di riproporre questa fortunata iniziativa che culminerà con la consegna dei doni, da parte di Babbo Natale, nel giorno dell’Anti Vigilia di Natale in Piazza Costituente”.