Interrogazione di Savigni (PD) sulle iniziative di contrasto al gioco d’azzardo

La seconda interrogazione discussa nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera era a firma del Capogruppo del Partito Democratico Maria Savigni, avente ad oggetto: “Iniziative per contrastare la preoccupante diffusione del gioco d’azzardo”.

“A Ottobre 2023 è stato presentato il terzo rapporto che Acli, Arci e Federconsumatori di Modena dedicano all’azzardo nella nostra provincia. Come si legge nel rapporto “ ..nel modenese le due principali realtà per il gioco fisico lo sono anche per il gioco on line, ad accrescere quell’effetto Las Vegas che da tempo segnaliamo in capo a Sassuolo e Carpi…” Si interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere quali iniziative si stanno studiando per analizzare e affrontare il fenomeno nella nostra città, nelle sue gravissime conseguenze sociali ed economiche. Se si stanno studiando iniziative e attività di prevenzione ed educazione che possano coinvolgere il mondo giovanile, i circoli, le scuole”.

Ha risposto l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri.

“In riferimento alle richieste enunciate nell’interrogazione di cui all’oggetto, è doveroso premettere che come enunciato nel corso di formazione destinato agli operatori dei servizi Politiche Giovanili, Istruzione, Biblioteche, educatori GET, associazioni giovanili e sportive, organizzato nei primi mesi dell’anno 2023 dal servizio Dipendenze Patologiche di Sassuolo dell’AUSL di Modena, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro GAP (Gioco Azzardo Patologico) Distretto Ceramico di cui anche il comune di Sassuolo è parte attiva, secondo le ricerche del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche – ESPAD 2021) e dell’Osservatorio Nomisma (2021) il gioco d’azzardo è un’attività diffusa In Italia tra i ragazzi (15-19 anni): 45,2% dei ragazzi (15-19 anni) ha giocato d’azzardo nell’ultimo anno; il 6,6% dei ragazzi che hanno giocato d’azzardo sono da annoverare tra i giocatori problematici. Motivazioni di gioco nei giovani: 39% curiosità, noia, passatempo; 21% dimenticare i problemi; 11% bonus su internet; 9% curiosità suscitata da pubblicità su internet. Proprio sulla base di questi dati ci siamo focalizzati sulle motivazioni che spingono i più giovani ad iniziare a giocare d’azzardo. Di conseguenza abbiamo indirizzato la nostra programmazione principalmente, ma non solo, nell’orario extra-scolastico. Per fare ciò sono state coinvolte associazioni sportive e giovanili. Dato che il problema che affligge la fascia d’età over 60 vede numeri davvero importanti, sono stati inclusi anche i circoli cittadini. Il Piano Regionale di Contrasto al Gioco d’Azzardo prevede attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d’azzardo tra le quali il promuovere nell’età scolastica la conoscenza del fenomeno e dei rischi correlati alle pratiche del gioco d’azzardo, in coerenza e in ampliamento con quanto previsto dal Piano regionale della Prevenzione (PRP). Nell’ambito del Piano regionale di cui sopra, nel distretto ceramico da anni e dal Comune di Sassuolo è stato scelto di potenziare le attività di promozione del gioco sano, applicando il metodo di apprendimento e insegnamento in cui i giochi, quali i giochi da tavolo e di ruolo, sono uno strumento per lo sviluppo delle competenze personali, relazionali, sociali e cognitivo-disciplinari. In particolare i giochi da tavolo permettono di sviluppare e allenare una serie di abilità cognitive, emotive e relazionali (problem solving, gestione dello stress, capacità comunicative, capacità collaborative, etc).

Ecco dunque, più nel dettaglio le attività svolte dal 2019 ad oggi con un maggiore focus sull’attività 2023 e quella in programmazione nel 2024:

Partecipazione puntuale e costante al Gruppo di Lavoro GAP (Gioco Azzardo Patologico) Distretto Ceramico, con il coordinamento del servizio Infanzia e Adolescenza dei servizi sociali dell’Unione e del servizio Dipendenze Patologiche dell’AUSL Sassuolo nell’ambito del Piano Regionale di Contrasto al Gioco d’Azzardo.

Nel dettaglio il comune di Sassuolo, a cura dell’Assessorato Politiche Giovanili, in collaborazione con i servizi Istruzione e Cultura, ha realizzato le seguenti iniziative:

periodo 2019-2020: in collaborazione con l’Associazione ProgettArte il laboratorio teatrale “Il gioco del cinema” al termine del quale è stato prodotto un video dal titolo “Un giocatore non sorride mai”; periodo 2020-2021: in collaborazione con AGVIS – associazione vittime della strada laboratori didattici nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado “I volti delle dipendenze: a che gioco giochiamo – sano o compulsivo – patologico – ludopatia”; 2022: nel mese di maggio si svolge la prima edizione, che ha visto un grandissimo successo, “Sassuolo Comics &; Sport”: un evento dedicato alle famiglie costruito grazie al finanziamento GAP ed in collaborazione con l’azienda sanitaria ed associazioni giovanili e sportive. 2023: nei mesi di gennaio e febbraio partecipazione al corso di formazione destinato agli operatori dei servizi Politiche Giovanili, Istruzione, Biblioteca ragazzi, educatori GET, associazioni giovanili e sportive, Centri per le Famiglie, Educativa di Strada, organizzato dal servizio Dipendenze Patologiche di Sassuolo dell’AUSL di Modena, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro GAP (Gioco Azzardo Patologico) Distretto Ceramico “Giochiamoci il tempo libero”.

Partecipano inoltre al corso anche le seguenti associazioni giovanili e sportivi ed i circoli coinvolti: Fuori campo 11; ASD Skating Sassuolo; Sporting Club Sassuolo; Club scherma Sassuolo; Nuoto Club Sassuolo; Sbiellati on the Road; Mya Armonia; Futsal Sassuolo; Pallacanestro Sassuolo (Circolo Fossetta); Virtus Ancora; TAV Valsecchia; Temple bar; Circolo 1 maggio; Volley San Michelese; Circolo Tassi; Circolo Pagliani.

E’ stato consegnato ad ognuna di queste associazioni/circoli un kit di giochi da tavolo da utilizzare all’interno dei loro spazi aggregativi. Da aprile a novembre si sono svolti laboratori ludici, in collaborazione con l’associazione “Ludolab” nelle sedi delle Biblioteche, GET, Centri educativi di quartiere, associazioni sportive, associazioni giovanili, associazioni di quartiere; Il 22 e il 23 aprile si è svolta la seconda edizione di “Sassuolo Comics & Sport”, confermando l’interesse della cittadinanza, non solo sassolese.

Tra le attività di prevenzione ed educazione che possono coinvolgere il mondo giovanile, i circoli e le scuole si sottolinea altresì la realizzazione delle seguenti iniziative nell’ambito del progetto distrettuale “GAL-GenerAzione Legale”: dall’a.s. 2020/2021 all’a.s. 2023/2024 (compreso), in collaborazione con l’IIS Morante di Sassuolo e l’Associazione culturale “Rock’s” del Liceo Formiggini di Sassuolo: – realizzazione di laboratori teatrali sulla Legalità e sull’educazione civica a cura di docenti e studenti dell’IIS “Morante” di Sassuolo con spettacolo pubblico alla fine di ciascun a.s.; realizzazione del progetto di educazione civica – laboratorio manuale espressivo di riqualificazione urbana delle strutture esterne al Polo scolastico via Falcone Borsellino e aree limitrofe “ANIMAL GAL ” (edizioni 0.1, 0.2 , 0.3 e 0.4) a cura della rete di studenti del Liceo Formiggini (tramite l’APS Rock’s) e dell’IIS Volta di Sassuolo (Gruppo di destinatari diretti:- Studenti degli istituti di scuola secondaria di 2° grado: 70 gli studenti coinvolti di “Formiggini” E “Volta”.

Il 30 novembre è stato convocato il Gruppo di Lavoro GAP (Gioco Azzardo Patologico) Distretto Ceramico, dove saranno analizzati i nuovi indirizzi regionali Piano Regionale di Contrasto al Gioco d’Azzardo per il triennio 2023-2025.

Ecco che andrò ora a ringraziare i consiglieri firmatari dell’interrogazione in oggetto per avermi dato la possibilità sia di esporre quanti progetti conclusi, quanto in essere ma soprattutto di poter annunciare quel che riguarda il futuro, nel 2024, (verrà approfondita nel dettaglio nelle prossime settimane alla stampa) un progetto di cui vado particolarmente orgogliosa. Un progetto a 360 gradi che ho costituito grazie all’immenso supporto degli uffici dell’assessorato alle Politiche Giovanili.

Il più grande grazie va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per aver finanziato il progetto inserito all’interno del Bando Personae.

Di cosa sto parlando? Si tratta del progetto GAME ON: progettare per prevenire; si svolgerà in tre fasi: Edugaming, Comics & Sport e Academy Game Design. Si tratta di incontri e workshop per consapevolizzare giovani e adolescenti sui rischi di videogiochi e gaming online, organizzazione di eventi finalizzati all’aggregazione dei giovani promuovendo sport e gioco sano come antidoto al disagio giovanile, realizzazione di un percorso formativo specifico dedicato a giovani aspiranti sviluppatori per la progettazione e realizzazione di un videogioco.

Grazie quindi a questi straordinari partner: Nuova Cerform, Fabularis Lab srl, Stars & Cows, A.S.D. Highlanders Formigine Rugby, Armonia ASD Sassuolo, Pro Loco Sassuolo, Manga Beats, Fuori Campo 11 ASD, Comune di Riolunato, Comune di Pavullo nel Frignano, Comune di Palagano, Comune di Serramazzoni, Comune di Montefiorino, Comune di Lama Mocogno, Azienda USL di Modena.

Si tratta di un percorso che si svilupperà per tutto il 2024. Oltre ai partner coinvolti in questa prima fase, saranno coinvolti anche scuole di ogni ordine e grado, associazioni giovanili, sportive, culturali e circoli. Verranno coinvolti sia nell’utilizzo di spazi a loro assegnati dall’amministrazione comunale che nelle iniziative vere e proprie.

L’importo finanziato ha un valore di 86.400€. Un importo destinato alle politiche giovanili di una portata storica per il Comune di Sassuolo, probabilmente il più alto mai ricevuto per l’assessorato alle politiche giovanili.