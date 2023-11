Degrado dell’impianto di illuminazione votiva nel cimitero nuovo a Sassuolo: interrogazione della Lista Macchioni

La terza ed ultima interrogazione discussa nel Consiglio Comunale id ieri sera era a firma di Francesco Macchioni, Lista Macchioni, avente ad oggetto “Interrogazione sul degrado dell’impianto di illuminazione votiva nel cimitero nuovo a Sassuolo”.

“Il mal funzionamento dell’impianto di illuminazione votiva sulle lapidi nel cimitero nuovo di Sassuolo è una questione che affligge i cittadini da un lungo periodo di tempo. Nonostante le segnalazioni da parte dei cittadini e le richieste di intervento, l’amministrazione comunale non ha ancora trovato una soluzione adeguata alla scarsa luminosità delle lampade votive, che non rispecchiano nel modo più assoluto le aspettative dei cittadini che pagano per un servizio inefficace. Tenuto conto che: il degrado dell’impianto di illuminazione votiva rappresenta un affronto alla memoria dei defunti e alla serenità dei loro familiari. Molti cittadini si trovano costretti a modificare l’impianto di illuminazione a proprie spese, anche se ciò non è consentito dal regolamento, per ottenere un’illuminazione più efficiente. I cittadini si aspettano di ricevere un servizio funzionante e di qualità, soprattutto in un momento di bisogno e afflizione come quello della visita ai propri cari nel cimitero. Si interrogano il Sindaco e la Giunta comunale al fine di ottenere le seguenti informazioni: alla luce di quanto esposto, chiediamo al sindaco e alla giunta comunale di adottare le misure necessarie per risolvere definitivamente il problema del degrado dell’impianto di illuminazione votiva nel cimitero nuovo a Sassuolo. Chiediamo inoltre di fornire un dettagliato piano di intervento e di manutenzione che garantisca un’illuminazione adeguata e funzionante, in conformità alle aspettative dei cittadini e al rispetto dovuto alla memoria dei defunti, affinché il cimitero nuovo di Sassuolo torni ad essere un luogo adeguato e dignitoso per commemorare i nostri cari scomparsi”.

Ha risposto il Vicesindaco di Sassuolo Alessandro Lucenti

“Negli ultimi anni obiettivo primario dell’Amministrazione comunale è stato quello di riqualificare i servizi cimiteriali attraverso una attenta pianificazione volta a risolvere alcune problematiche presenti nel nuovo Cimitero Urbano.

Particolare attenzione è stata infatti dedicata non solo alla manutenzione ordinaria, ma anche a quella straordinaria degli impianti elettrici e della relativa illuminazione votiva.

Nello specifico si riportano gli interventi eseguiti e quelli in corso d’opera:

Anno 2022

Sono terminati a dicembre 2022 gli interventi di adeguamento di una parte degli impianti elettrici presenti nel cimitero nuovo urbano e consistenti in:

– Realizzazione in tutte le gallerie dei corpi A-B-C-D-V-Z dell’impianto d’illuminazione d’emergenza con illuminamento del tipo a LED;

– Rifacimento in tutte le gallerie dell’impianto di illuminazione (ad esclusione del corpo nuovo E) mediante l’installazione di plafoniere del tipo a LED;

– Rifacimento di tutte le linee di distribuzione principale nei corpi A-B-C-D-V-Z (ad esclusione del corpo nuovo E);

– Rifacimento di tutti i quadri elettrici di distribuzione di riferimento dei campi di inumazione, predisposti con la possibilità di alimentare le tombe a terra con lampade del tipo a LED;

– Installazione di lampadine votive del tipo a LED nei corpi A-B-C-D (non in tutti i loculi)…. Oggetto di interventi di sostituzione entro dicembre 2023.

Importo complessivo pari ad Euro 92.000,00

Anno 2023

Nell’anno 2023 si sono realizzati i seguenti interventi di tipo impiantistico:

– Realizzazione di ascensore elettrico finalizzato al superamento delle barriere architettoniche per facilitare l’accesso dei cittadini al piano primo della struttura adibita ad ossario. Importo complessivo pari ad Euro 43.800,00

– Acquisto di lampadine votive del tipo a LED per un totale di n. 3.200 che saranno installate nei corpi A-B-C-D entro fine anno. Importo complessivo pari ad Euro 3.900,00;

– Adeguamento quadro elettrico e sostituzioni linee elettriche ed alimentatori plafoniere al piano terra corpo E. Importo complessivo pari ad Euro 4.900,00 (problema attuale al piano terra)

Proprio in un ottica di riqualificazione globale, si sono già poste le basi per gli interventi del 2024 che riassumo di seguito:

– Completamento delle sostituzioni delle lampadine votive del tipo a LED in tutti i corpi restanti “Z-V-E-F-G-H. Importo complessivo pari ad Euro 6.000,00

– Adeguamento di tutte le plafoniere collocate nelle gallerie del corpo nuovo E-F-G-H mediante rimodulazione delle linee elettriche, alimentatori e modifiche ai quadri elettrici di piano. Il sistema d’illuminazione sarà completamente del tipo a LED rispetto all’attuale illuminazione con alti consumi energetici e problematiche di sistema. Importo complessivo previsto circa Euro 10.000,00

Il tutto solo per evidenziare che vi sono stati e vi saranno impegni economici e pratici per intervenire nella struttura cimiteriale e che questa amministrazione ha più volte evidenziato di tenerci e farà di tutto per migliorarla e ci scusiamo se le cose non sono perfette ma puntiamo a eliminare le varie criticità per il giusto rispetto dei nostri cari defunti”.