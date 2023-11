Vignola, l’appuntamento per rinnovare la carta d’identità si prende online

Dal 1° dicembre, chi deve rinnovare la propria carta d’identità può prendere appuntamento online con lo Sportello 1, direttamente dal sito del Comune di Vignola. Il servizio è in funzione 24 ore su 24 e vi si può accedere sia dal proprio smartphone che da computer. In questo modo non sarà più necessario telefonare o mandare una mail per verificare la disponibilità degli uffici, ma è sufficiente, in qualsiasi momento della settimana, controllare e prenotare direttamente sull’Agenda online la data e l’orario più consoni ai propri impegni. Si tratta di un servizio sperimentale che verrà confermato dopo una fase test di un paio di mesi.

Come si procede? Una volta sul sito del Comune di Vignola (www.comune.vignola.mo.it), si va alla pagina dedicata alla carta d’identità (www.comune.vignola.mo.it/uffici/ufficio_anagrafe__polizia_mortuaria/carta_d_identita.htm) e in calce alla pagina si clicca sul link che consente di visualizzare l’Agenda e prenotare l’appuntamento.

I passaggi necessari per prenotare: una volta aperta l’agenda, selezionare una delle giornate e una delle fasce orarie disponibili; prendere visione della informativa sul trattamento dei dati personali (è obbligatoria la spunta dell’apposita casella, altrimenti non si riesce a procedere); inserire i propri dati: nome, cognome, codice fiscale, e-mail, telefono, motivo per il quale si richiede l’appuntamento (scadenza, deterioramento, furto o smarrimento della propria carta d’identità); cliccare su “Continua”. A quel punto si riceve una e-mail che informa della necessità di confermare il proprio indirizzo e-mail entro 12 ore, pena l’annullamento della prenotazione. Confermato l’indirizzo e-mail, arriva una ulteriore e-mail che dettaglia tutte le informazioni sul servizio prenotato (luogo, data, orario, cosa portare all’appuntamento) e contiene un codice di prenotazione, necessario in caso ci fosse poi necessità di spostare o annullare l’appuntamento. Infine, il giorno prima dell’appuntamento, il cittadino riceverà una e-mail di promemoria.

Ricordiamo che è necessario fissare un appuntamento per ogni persona che necessita del rilascio di una Cie (carta d’identità elettronica). Nel caso di una famiglia di tre persone, ad esempio, occorrerà prendere tre appuntamenti. Si rammenta, inoltre, che la nuova carta d’identità non viene consegnata direttamente dall’ufficio, ma verrà spedita all’interessato con posta raccomandata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. Nell’attesa, lo Sportello 1 del Comune di Vignola consegna una ricevuta cartacea, valida quale documento di riconoscimento, ma esclusivamente sul territorio nazionale.