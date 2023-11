Sabato prossimo, 2 dicembre a partire dalle ore 17 presso l’Auditorium Pierangelo Bertoli, il Circolo Amici della Lirica presenta: “Raccontare la classica”, la lezione concerto del Maestro Armando Saielli che presenterà e suonerà l’ultima sonata per pianoforte di Ludwig van Beethoven “Sonata in do minore op. 111”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili con prenotazione obbligatoria al 335.5348.339