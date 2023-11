Condannato per delitti di mafia, 50enne arrestato a Sassuolo

Nella giornata di domenica 26 novembre, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno

eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 50enne residente in paese, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, per l’espiazione della pena di 11 anni, 11 mesi e 5 giorni per la commissione di delitti di associazione mafiosa, associazione per il traffico delle sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso.

I delitti, risalenti a epoca antecedente e prossima al 2007, furono commessi in Napoli,

rioni Secondigliano e Berlingieri, e videro il soggetto arrestato in esecuzione di

ordinanza di custodia cautelare nel 2015.

In ottemperanza al provvedimento, l’uomo è stato tradotto alla casa circondariale di Modena Sant’Anna per l’espiazione della pena.