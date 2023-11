Alessio Dionisi nel dopo partita Empoli – Sassuolo

Intercettato dai microfoni di DAZN Alessio Dionisi risponde così alla prima domanda del giornalista il quale chiede all’allenatore sassolese se sia bello tornare a vincere così o se avesse preferito finirla con un po’ più di tranquillità magari 10 minuti prima.

“Il risultato ci va ovviamente benissimo unico rammarico sul tre a due le azioni sprecate per poterla chiudere. Siamo apparsi in quella fase poco lucidi forse un po’ di stanchezza è un po’ anche il momento. Questa è per noi di certo una bella iniezione di fiducia, venire qui ad Empoli in un momento come questo in cui hanno appena battuto il Napoli e la Fiorentina poche partite fa non è male. Se si pensa però che per vincere fuori casa abbiamo dovuto fare quattro goal significa che abbiamo ancora molto lavoro da fare”.

Alla domanda su Domenico Berardi apparso un pò nervoso a tratti ma sempre determinante, Alessio Dionisi ha risposto così:

“come ho voluto dire a lui stesso sono molto contento che sia tornato al goal su azione, Domenico è un giocatore importante per noi e lui sente il peso delle partite e della responsabilità della squadra e lo sanno anche gli avversari quanto lui sposti della nostra formazione”.

Sempre l’allenatore neroverde ai microfoni del dopo partita ha dichiarato:

“ la squadra é viva ovviamente ma lo aveva già dimostrato nella partita precedente e non c’è nessun bisogno che dia dimostrazioni a me tanto per mettere a tacere alcune polemiche relative a questa squadra. Al tempo stesso sappiamo che abbiamo fatto dei cambi e quindi dobbiamo crescere e mi ripeto se abbiamo dovuto fare quattro goal per vincere fuori casa di cose su cui lavorare ce ne sono tante”.

Parole anche per il ritrovato Henrique:

“ Una nota la devo spendere per Matheus che è rientrato dopo quasi due mesi ha giocato 90 minuti con qualità. Certi giocatori per questa squadra sono importanti e averli e non averli determina molto anche in termini di fiducia per i compagni”.

Claudio Corrado