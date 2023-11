Aggiornamenti in merito alle chiusure previste sulle autostrade della regione

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 novembre, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena sud, sulla stessa A1, o di Campogalliano sulla A22 Autostrada del Brennero.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 novembre, sarà completamente chiusa la stazione di Reggio Emilia, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena nord o di Terre di Canossa Campegine.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà completamente chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata e in uscita, nei seguenti giorni e orari: dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 novembre; dalle 22:00 di giovedì 30 novembre alle 6:00 di venerdì 1 dicembre. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Altedo o di Bologna Arcoveggio.

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, come di seguito indicato: dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e l’allacciamento con la D14 Diramazione per Ravenna, verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. L’area di servizio “Santerno est”, situata all’interno del suddetto tratto, non sarà raggiungibile. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi è diretto verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la SP8 ed entrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo; per chi è diretto verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la SP72, Via Granarolo, Via San Silvestro, Via Piero della Francesca, Viale Risorgimento, SS9, SP610, per entrare sulla A14 alla stazione di Imola.

Nelle due notti di martedì 28 e mercoledì 29 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Forlì.

Dalle 22.00 di giovedì 30 novembre alle 6:00 di venerdì 1 dicembre. sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: SS67, SS727, SS9 via Emilia, via Fratelli Rosselli, via Granarolo, per rientrare sulla A14 alla stazione di Faenza.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori propedeutici previsti nell’ambito del lotto 0 del Passante, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro, verso Ancona, nei seguenti giorni e orari: dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 novembre; dalle 22:00 di sabato 2 alle 6:00 di domenica 3 dicembre. In alternativa, a chi proviene da Milano, da Firenze o da Padova ed è diretto verso Ancona, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13, percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione di Ancona e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.

Inoltre, sarà chiuso lo svincolo che dalla A13 Bologna-Padova immette sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona e chiusa anche, sulla A14, l’entrata della stazione di Bologna Fiera, verso Ancona. In alternativa, chi proviene da Padova ed è diretto verso Ancona, potrà uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena ed entrare sulla A14 attraverso la stazione di Bologna San Lazzaro. In alternativa alla chiusura della stazione di Bologna Fiera, si consiglia di entrare alla stazione di Bologna San Lazzaro.

Ancora sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia “Via Masini”, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, verso Milano e, pertanto, non sarà raggiungibile l’area di servizio “La Pioppa est”. Si precisa che la stazione di Bologna Borgo Panigale sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

Per la chiusura del suddetto tratto, chi proviene dalla Tangenziale, dovrà proseguire obbligatoriamente sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per poi immettersi sulla SS9 Via Emilia in direzione di Modena.

Saranno chiusi anche i due rami di svincolo che dalla SS9 Via Emilia immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, chi proviene da Ancona ed è diretto verso Milano, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio verso Firenze, per proseguire poi sulla A1 in direzione del capoluogo lombardo; per la chiusura della stazione di Bologna Borgo Panigale, utilizzare la stazione di Valsamoggia, sulla A1.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 novembre, sarà chiuso il tratto tra lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e lo svincolo che dall’uscita di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7 bis, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, via Aposazza, via A.Lipparini, via Stendhal, per rientrare sulla Tangenziale attraverso lo svincolo 6 Castelmaggiore.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 6 Castelmaggiore.

Inoltre, sarà chiuso lo svincolo che dalla Tangenziale, con provenienza San Lazzaro di Savena, immette all’ingresso della stazione di Bologna Arcoveggio. Chi è diretto verso Padova, potrà utilizzare lo svincolo posto sulla Tangenziale di Bologna in direzione San Lazzaro di Savena.

Si precisa che sarà regolarmente percorribile lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna in direzione Casalecchio di Reno.

Per consentire attività di monitoraggio topografico consistenti in misure tecniche e analisi delle strutture, dalle 10:00 alle 14:00 di mercoledì 29 novembre, sarà chiuso l’R43 Raccordo Sasso Marconi-SP64 Porrettana, dal km 0 al km 2+700, da e verso la stazione di Sasso Marconi. In alternativa si consiglia di percorrere la SP325 Val di Setta.