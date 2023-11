Poker delle neroverdi in casa della Sampdoria Women

Ottima prestazione fuori casa del Sassuolo Calcio femminile con una partita terminata quattro a zero a favore delle ragazze di mister Piovani.

Il Sassuolo partito subito forte sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite al 17’ calciato da Pleidrup che s’infrange sulla traversa, in ribattuta è bravissima Loreta Kullashi a insaccare. Sampdoria 0 e Sassuolo 1

Al 42’ di testa è la Clelland ad allungare il vantaggio sulle padrone di casa e solo quattro minuti dopo arriva la doppietta della Kullashi con una conclusione di destro da centro area che bacia il palo e va in rete.

Siamo al 55’ quando dalla fascia sinistra la Clelland mette dentro un pallone che Beccari difende benissimo e serve ancora alla Kullashi in stato di grazia che dall’altezza del dischetto mette in rete per la sua personale tripletta.

Sampdoria Women 0 – Sassuolo 4

Claudio Corrado