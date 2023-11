Targa dei pensieri sulla panchina rossa di Fiorano

Domenica 26 novembre, alle ore 9.30, sulla panchina rossa “Donne mai più vittime”, in piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese, verrà posata la “Targa dei pensieri” con le riflessioni fatte dagli studenti delle seconde medie di Fiorano e Spezzano sul tema della violenza contro le donne.

Per tutta la mattina saranno disponibili i capi in maglia, realizzati dalle volontarie di “Rosso Vivo”. Il ricavato delle offerte andrà a favore del Centro Antiviolenza distrettuale TINA che li userà per finanziare aiutare le donne assistite nel conseguire la patente di guida.