Novellara sempre più isola felice per chi utilizza veicoli elettrici

Sono infatti ben 9 le colonnine di ricarica presenti sul territorio comunale: alle 4 EnelX attive già da alcuni anni – tra cui una a disposizione della frazione di San Giovanni – si sono aggiunte altre 5 Be Charge, società controllata da Plenitude del Gruppo Eni. “Le ultime due, sono state installate nel parcheggio della Coop in viale dello Sport, tra cui una fast che arriva a 72 kw di potenza, una delle poche presenti nella Bassa, che permette una ricarica quasi dieci volte più veloce, garantendo in pratica a un’auto un ‘pieno di energia’ all’80% in appena un quarto d’ora”, spiega l’assessore comunale all’Ambiente, Alberto Razzini.

“Grazie ai fondi del Pnnr destinati proprio a incentivare l’installazione di colonnine elettriche che il Comune è riuscito a intercettare, nei prossimi mesi attiveremo altre due fast: un’Enel X nel parcheggio del Conad e una sesta Be Charge, portando così a 11 il numero complessivo dei punti di ricarica”, aggiunge Razzini.

Favorire l’utilizzo di veicoli a bassa o a nulla emissione è una delle tante strategie messe in campo dal Comune di Novellara per migliorare la qualità dell’aria e di conseguenza di vita. La ricca dotazione di colonnine elettriche si aggiunge infatti al potenziamento della rete ciclabile – che a fine ottobre ha visto completato il secondo e penultimo tratto dei circa 3 chilometri e mezzo di pista ciclopedonale destinati a collegare il centro di Novellara, la zona artigianale e le frazioni di San Giovanni e Santa Maria della Fossa – e al progetto “Bike to work” che, incentivando l’utilizzo della bicicletta, solo nell’ultimo anno ha consentito un risparmio nelle emissioni di anidride carbonica di ben 3.997 chilogrammi, pari a 200 alberi.