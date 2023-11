Il pianista Sullivan Fortner in Sala Borsa per il ‘Bologna Jazz Festival’

Ultimi ‘fuochi’ cittadini per l’edizione 2023 del Bologna Jazz Festival: domenica 26 novembre alle ore 18 il pianista Sullivan Fortner si esibirà in solo nell’Auditorium Enzo Biagi all’interno della Biblioteca Salaborsa. Poi non rimarrà che la conclusione in trasferta a Modena (il 27), con un’ulteriore esibizione live di Fortner.

Un musicista sul quale è ora di puntare il radar: originario di New Orleans ma ormai cittadino newyorkese, Sullivan Fortner si è fatto ascoltare in giro per il mondo al fianco di Paul Simon, Dianne Reeves, Roy Hargrove, Wynton Marsalis, John Scofield, Cécile McLorin Salvant, Fred Hersch, Dee Dee Bridgewater, Roberta Gambarini, Peter Bernstein, Nicholas Peyton, Billy Hart, Dave Liebman, Gary Bartz, Christian Scott, Ambrose Akinmusire, Jazzmeia Horn… Un’abitudine al jazz, e non solo, di serie A che presuppone lo sviluppo di una forte personalità solistica. E infatti in anni recenti Fortner ha iniziato a raccogliere riconoscimenti inequivocabili: dalla Cole Porter Fellowship dell’American Pianists Association (2015) al Lincoln Center Award come artista emergente (2016), oltre ai referendum dei critici di DownBeat (ha vinto sia come miglior pianista emergente che come miglior jazzista emergente).

La musica di Fortner, che oltre al piano solo ha coltivato in particolare il format del trio, fonde l’essenza del blues con le forme del jazz, e di quest’ultimo fornisce la massima sintesi, un vero compendio storico-stilistico, profondamente espressivo e inventivo.

Info: 334 7560434 – email: info@bolognajazzfestival.com – www.bolognajazzfestival.com