Progetto “Stoma-Care”, partiti stamane per la Romania 10 bancali di materiale

Sono partiti questa mattina i 10 bancali di materiale per pazienti portatori di stomia, destinazione Arad, Romania, dando vita alla X edizione del progetto “Stoma-Care”, ad oggi rinominato “Progetto Stefano Piazza”, proprio in onore del Volontario che ha dedicato gran parte della sua vita a questa missione umanitaria internazionale.

Quest’anno, grazie al supporto logistico di “Transmec Group”, azienda di Campogalliano che si occupa di trasporti internazionali e supporto logistico, sono stati consegnati oltre 30 quintali di materiale sanitario.

Sul campo continua la collaborazione tra l’Associazione Modenese Incontinenti e Stomizzati (AMIS) e la Croce Rossa Italiana (Comitati di Modena e Sassuolo), con il costante supporto della Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati (FAIS).

Ogni missione ha una durata di 12 mesi, durante i quali le associazioni si occupano della raccolta, dello stoccaggio e della preparazione dei presidi sanitari destinati a pazienti stomizzati che vengono successivamente spediti in Romania, paese in cui i dispositivi hanno costi estremamente elevati.

Negli ultimi anni il progetto si è ampliato al punto da coinvolgere il comitato di Croce Rossa Rumena di Arad, responsabile della distribuzione in loco del materiale alla popolazione più bisognosa.

La collaborazione con la Consorella Rumena ha portato alla creazione di un ponte umanitario che con il passare del tempo sta diventando sempre più strutturato e solido, dimostrando ancora una volta la forza della Croce Rossa e del suo spirito di Universalità.