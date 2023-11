In arrivo “Viva San Prospero” edizione 2023

In occasione della festa del Patrono di San Prospero, domenica 26 novembre si terrà l’edizione 2023 di “Viva San Prospero”, tradizionale manifestazione che ogni anno raduna migliaia di persone. Nell’arco della giornata il centro del paese, da Via Canaletto a Via Chiletti, ospiterà il mercato con circa 80 ambulanti e decine di hobbisti. Ci saranno anche vari stand gastronomici con caldarroste, frittelle, dolci, zampone, vin brulé, gnocco fritto, paparuc e molte altre specialità.

Novità assoluta di quest’anno sarà la presenza di alcuni agricoltori che presenteranno prodotti della terra a chilometro zero. Durante la manifestazione saranno presenti anche alcune aziende del territorio con i loro prodotti tipici.

Nell’ambito dell’iniziativa aprirà i battenti in Via Canaletto 24 la mostra – mercato “I talenti di Minerva”, uno spazio dedicato al talento femminile. L’esposizione aprirà alle ore 9.30.

In Via Canaletto ci saranno spazi dedicati ai bambini con attività organizzate dal Comitato dei Genitori delle Scuole, tra le quali giochi, laboratori, mostre fotografiche, vendita di torte e di piccole piante. In programma un’esposizione di trattori presso l’area del Circolo Polivalente, mentre davanti al municipio, in Via della Pace, ci sarà una mostra di auto e biciclette storiche.

Il taglio del nastro si terrà alle ore 10.00 davanti al municipio, alla presenza del Sindaco Sauro Borghi e delle autorità locali. Il programma completo è presente sulla pagina Instagram proloco_sanprospero. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco San Prospero con il patrocinio del Comune di San Prospero.

“Invitiamo tutti a partecipare a questo bellissimo evento – commenta il Vicesindaco Matteo Borghi – Quest’anno siamo particolarmente contenti per essere riusciti ad ospitare un gruppo di agricoltori di San Prospero, che avranno così la possibilità di far scoprire al pubblico prodotti coltivati da loro, a chilometro zero. Lo scorso anno “Viva San Prospero” aveva richiamato tantissimi cittadini, non solo della nostra area, ma di tutti i territori limitrofi. Non dubitiamo che anche questa edizione sarà un grande successo. Ringraziamo sentitamente il direttivo della Pro Loco che in questi mesi ha organizzato l’evento e tutti i volontari delle associazioni che domenica saranno impegnati nel corso della giornata per la riuscita della festa”.