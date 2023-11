Maltempo, fiocchi di neve a San Pellegrino in Alpe

Sono caduti alcuni centimetri di neve nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 novembre sulla strada provinciale 324 a Frassinoro nella zona tra San Pellegrino in Alpe e il Passo delle Radici, comportando l’uscita dei mezzi della Provincia la pulizia della strada a scopo precauzionale.

I tecnici raccomandano prudenza per chi si mette alla guida, specialmente nelle ore pomeridiane e serali, ricordando inoltre l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene a bordo.

Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest’anno di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura.

I mezzi spargisale sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 14 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.