Italia-Germania, Tajani “Confronto anche su patto stabilità”

ROMA (ITALPRESS) – “Certamente noi porteremo sul tavolo del confronto anche la questione del Patto di Stabilità, non è l’unico tema. Anche la Germania ha bisogno di crescita economica e puntare sull’industria è fondamentale, troppo rigore non aiuta”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Radio anch’io su Rai Radio1. “Ne parleremo, non so se si risolverà tutto oggi, ma l’accordo che firmiamo è certamente importante e rafforza la collaborazione con la Germania a dimostrazione che all’interno dell’Ue l’Italia conta. Dobbiamo rafforzare alcune collaborazioni e continuare a lavorare per tutelare gli interessi italiani”, aggiunge.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).