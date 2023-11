A San Felice sul Panaro serata sulla violenza di genere

Alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si svolgerà venerdì 24 novembre a San Felice sul Panaro, presso il Palaround di via Bassoli, alle 20.45, l’iniziativa: “#nemmeno con un fiore. Violenza di genere – analisi per interventi e prevenzione”.

Interverranno: Alessandra Camporota, prefetto di Modena, Michele Goldoni, sindaco di San Felice sul Panaro, Antonio Caterino, comandante provinciale dei carabinieri di Modena, Elisabetta Aldrovandi, garante della Regione Lombardia per la tutela delle vittime di reato, Anna Martinelli, presidente associazione “Donne in centro”, Milena Casalini, sociologa e presidente del Comitato unico di garanzia dell’Ausl di Modena, Donatella Lavizzari Della Torre, scrittrice, redattrice del quotidiano “Il Faro di Roma” e ambasciatrice di City Angels Italia, Lisa Manosperti, insegnante di musica e finalista a “The Voice senior 2023”. Modera Elisabetta Malagoli, assessore a Servizi Sociali e Pari Opportunità del Comune di San Felice. «Alla luce dei dati drammatici di un fenomeno che affligge tutti i paesi del mondo – spiega l’assessore Malagoli – la conferenza si articolerà in diverse sessioni, con analisi, dati statistici, riflessioni, esperienze e testimonianze di esponenti del mondo istituzionale, giuridico, scientifico, culturale e associativo, con l’intento di contribuire alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, in particolar modo dei giovani, sui temi della prevenzione della violenza di genere e della cultura del rispetto». Nel corso della serata, a cui tutti i cittadini sono invitati, si potranno visionare una selezione di opere del giornalista Marco De Angelis e della vignettista satirica Virginia Cabras. Sarà inoltre proiettato il cortometraggio “Aria” dell’attrice e autrice Barbara Sirotti. Organizza l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di San Felice in collaborazione con Ausl di Modena e Pro Loco di San Felice e con il patrocinio dell’Unione Comuni Modenesi dell’Area Nord. Nella mattinata del giorno seguente, sabato 25 novembre, si svolgerà sempre al Palaround una conferenza tematica, rivolta agli studenti delle seconde medie dell’Istituto “Pascoli”, tenuta da Mirella Guicciardi, docente presso Unimore, coordinatrice regionale delle Pari Opportunità del Comitato unitario libere professioni intellettuali dell’Emilia- Romagna e della Commissione per le Pari Opportunità della provincia di Modena. L’iniziativa si concluderà con l’inaugurazione della panchina rossa nel parco dell’Istituto Pascoli in via Martiri della Libertà, 151.