‘The Letter’, all’oratorio della Ss Consolata il film sull’ambiente con protagonista Papa Francesco

Venerdì 24 novembre, all’Oratorio della Ss. Consolata, a cura del Masci Sassuolo, si terrà la proiezione del film ‘The Letter’, che ha per protagonista Papa Francesco. A introdurre il tema sarà presente Annalisa Vandelli, reporter esperta delle problematiche del sud del mondo. A seguire un momento di ristoro.

Il film racconta la storia della lettera enciclica Laudato Si’ e di come la crisi climatica stia colpendo fortemente la terra e tutti coloro che la abitano.

Il film è il frutto di alcuni anni di lavoro del Movimento Laudato Si’ in collaborazione con Off the Fence (produttori del premio Oscar “La mia maestra piovra”) e con il Vaticano. Il Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani) ha aderito a livello nazionale alla proposta di diffonderne il messaggio.

Nel 2015, Papa Francesco ha scritto Laudato Si’, una lettera enciclica sulla crisi ambientale, indirizzata a ciascuna persona nel mondo. Qualche anno dopo, quattro voci rimaste inascoltate nelle conversazioni globali sono state invitate a un dialogo senza precedenti con il Papa. Provenienti dal Senegal, dall’Amazzonia, dall’India e dalle Hawaii, portano la prospettiva e le soluzioni dei poveri, degli indigeni, dei giovani e della natura in una conversazione con lo stesso Papa Francesco. Questo docufilm, diffuso in anteprima il 4 ottobre 2022, giorno di San Francesco, segue il loro viaggio a Roma e le straordinarie esperienze che hanno avuto luogo lì, ed è ricco di commoventi storie personali e delle ultime informazioni sulla crisi planetaria e sui problemi subiti dalla natura e dalle persone.

Il film è in libera condivisione e viene proiettato con ingresso gratuito. Info 3455986226