Fuga di gas a Minerbio causa lavori di scavo. Ore di lavoro per Vigili del fuoco e personale Hera

Squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Budrio e del nucleo regionale NBCR, ieri intorno alle 18:30 sono intervenuti a Minerbio in via Roma incrocio via Don Minzoni per una fuga gas da una linea di media pressione, causata da lavori di scavo.

Alla mezzanotte sono state stimate altre tre ore di lavoro per la riparazione della perdita.

Si è proceduto ad interrompere fornitura elettrica nella zona limitrofa per il tempo utile ai lavori di ripristino. Nessuna persona evacuata, in quanto gli abitanti fatti uscire preventivamente sono tutti rientrati nelle loro abitazioni. Presenti sul posto i carabinieri di Minerbio e personale Hera.