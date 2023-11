Campogalliano, rimozione amianto: dal 22 al 28 novembre il “click day” per imprese

Scatterà mercoledì 22 novembre e durerà fino al 28 novembre prossimo il cosiddetto “click day” per il bando regionale che incentiva le imprese a rimuovere e smaltire manufatti contenenti amianto, con priorità a chi contestualmente installa fotovoltaico.

Riqualificare i luoghi di lavoro, tutelando la salute dei lavoratori e della cittadinanza dal rischio amianto. Con questo obiettivo la Regione Emilia-Romagna ha emanato un nuovo Bando rivolto alle imprese operanti nel territorio regionale, al fine di incentivare la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dagli immobili in cui svolgono la loro attività. Il programma di interventi di riqualificazione ambientale del sistema produttivo regionale sarà finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con 4 milioni di euro. Possono presentare domanda per richiedere un contributo le micro, piccole e medie imprese e le grandi imprese, con sede legale o unità locale nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Sono finanziabili i progetti relativi alla rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto, presenti in immobili in cui si svolgono attività produttive, terziarie e commerciali dell’impresa richiedente, sede di lavoro per i soggetti addetti a tali attività.

L’intervento dovrà avere un costo complessivo ammissibile di almeno € 15.000,00 per le spese di rimozione e smaltimento dell’amianto (sono esclusi, quindi, i costi di ricostruzione). Sono esclusi gli interventi finalizzati al mero adeguamento alle norme esistenti.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo in conto capitale in % sul costo ammissibile dell’intervento secondo le seguenti percentuali determinate dalla dimensione di impresa. L’importo del contributo per il 50% è a fondo perduto e per il restante 50% dovrà essere restituito.

La presentazione della domanda di contributo si articolerà in due fasi: prima la prenotazione online del contributo (click day) collegandosi dalle ore 10.00 del 22 novembre 2023 alle ore 16.00 del 28 novembre 2023 all’applicativo on-line, poi dalle ore 10:00 del 10 gennaio 2024 alle ore 16:00 del 05 aprile 2024 il completamento della domanda di contributo , con un apposito applicativo informatico che sarà messo a disposizione delle aziende che si troveranno in posizione utile sulla base dei criteri di priorità e dell’ordine cronologico di arrivo. Viene precisato, dagli uffici della Regione, che l’applicativo informatico è l’unica modalità ammessa per presentazione delle domande, pertanto, non saranno accettate domande inviate attraverso altri mezzi di trasmissione quali, a solo titolo di esempio, lettere, raccomandate, e-mail (anche se tramite posta certificata), fax ecc. Per informazioni è possibile

inviare una mail all’indirizzo bandoamianto@regione.emilia-romagna.it

oppure contattare l’URP della Regione Emilia-Romagna al Numero Verde: 800.66.22.00