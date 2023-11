Omaggio a Mia Martini contro la violenza sulle donne, martedì a Maranello

Omaggio a Mia Martini a Maranello in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Martedì 21 novembre alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari è in programma “Come un fiore raro. Mia Martini”, spettacolo teatrale di e con Davide Giandrini (ingresso gratuito).

Dalla prima infanzia fino all’ultimo saluto, il racconto ripercorre a tratti la vita e l’opera artistica di “Mimì”, interprete originale ed unica, che ha fatto della sua esistenza ricca di dolore e bellezza qualcosa di straordinario, di compiuto. Donna, forza, sorriso, rabbia, dolcezza, voce e semplicità… sono state le parole-guida per la messa in scena di questo lavoro, un dono discreto a Lei, e a tutte le donne. La narrazione è accompagnata da alcune videoproiezioni di canzoni, interviste e conversazioni, durante le quali è possibile raccontare Mia Martini, dai primi anni settanta fino alle ultime apparizioni, in tutta la sua umanità. Il calendario delle iniziative per il 25 novembre a Maranello, tutte ad ingresso gratuito, vedrà, sempre in Auditorium, giovedì 23 la proiezione gratuita del film “Mia” e mercoledì 29 la proiezione gratuita del film “Climbing Iran” (in lingua inglese con sottotitoli italiano), mentre la Biblioteca Mabic ospita sabato 25 alle 17 la presentazione del libro “Come l’asperula che cresce tra le rocce” di Nicoletta Di Noia.