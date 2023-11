Martedì a Fiorano secondo appuntamento di ‘Donne protagoniste invisibili’

Le Pari Opportunità del Comune di Fiorano Modenese hanno promosso un trittico di iniziative su ‘Donne. Protagoniste invisibili’. Dopo la presentazione domenica scorsa della ricerca ‘Il lavoro delle donne a Fiorano prima della ceramica. 1861/1961’, martedì 21 novembre, alle ore 20.30, nell’ambito del ‘Tè delle 5’, al Circolo Nuraghe, nella sede di Villa Cuoghi, Roberta Pinelli presenta il ‘Dizionario biografico delle donne modenesi’, intervistata da Tina De Falco di InArte. Interviene la consigliera delegata alle pari opportunità Maria Luisa Cuoghi. La rassegna si concluderà lunedì 27 novembre incontrando la Prof.ssa Antonia Bertoni su ‘Le donne nella Resistenza’.

Roberta Pinelli, modenese, ha insegnato nella scuola elementare e nella scuola superiore, diventando poi dirigente scolastico del liceo Carlo Sigonio. Attualmente è assessora del Comune di Modena alle Politiche sociali, Accoglienza e integrazione, Agenzia casa. Iscritta all’associazione nazionale “Toponomastica femminile”, ne è la referente per Modena e per l’Emilia Romagna. Ha pubblicato vari studi di ricerca storica e lavori su tematiche femminili in diverse riviste e in pubblicazioni individuali e collettive.

Come ha dichiarato Roberta Pinelli: “La storia in generale, quindi anche modenese, non sempre tiene nella dovuta considerazione il contributo delle donne. In realtà le donne sono state protagoniste, quanto gli uomini, in tutti i settori dall’antichità ai giorni nostri”.

Il dizionario racconta con più di 2000 biografie imprenditrici, letterate, politiche, vittime di violenza, religiose, sportive, nobildonne, artiste, partigiane, insegnanti nate o vissute nella provincia di Modena dalle origini a oggi. Appunto: protagoniste invisibili.