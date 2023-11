Al Duse di Bologna il Bill Frisell Trio con Thomas Morgan & Rudy Royston

Una serata doppiamente nel segno di Bill Frisell. Icona vivente della chitarra jazz, martedì 21 novembre Frisell si esibirà in concerto per il Bologna Jazz Festival al Teatro Duse (ore 21:15) in trio con Thomas Morgan al contrabbasso e Rudy Royston alla batteria. Come opening act, a inizio serata saliranno sul palco per un breve set gli Unscientific Italians: undici musicisti che, sotto la direzione del pianista Alfonso Santimone, da ben quindici anni rielaborano in maniera creativa le musiche di Frisell.

Informazioni: Associazione Bologna in Musica – tel.: 334 7560434 – email: info@bolognajazzfestival.com – www.bolognajazzfestival.com