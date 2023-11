Lapam Confartigianato incontra i giovani di Lapam Crea Futuro

«Sono arrivati oltre 300 curricula e 25 di questi ragazzi sono stati selezionati per entrare nel mondo lavorativo di Lapam Confartigianato. Anche io ho iniziato il mio percorso in associazione partendo da dove siete voi oggi. Come Lapam puntiamo molto sui giovani, perché vogliamo inserire sempre nuove figure che possono dare spunti, idee e nuove visioni. Faccio loro un grande in bocca al lupo e mi auguro che questa esperienza possa arricchire il loro bagaglio culturale e dargli nuovi strumenti per affrontare al meglio le sfide del mondo lavorativo».

Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato, ha incontrato i 25 giovani diplomati o neo laureati under 28 di Modena e provincia che hanno superato la fase di selezione. I ragazzi ora hanno iniziato un percorso di tirocinio retribuito di 6 mesi, suddiviso tra un mese di formazione teorica e pratica in aula per un totale di 120 ore, e cinque mesi di formazione on-the-job in una delle filiali Lapam Confartigianato.

L’iniziativa “Lapam Crea Futuro” ha l’obiettivo di formare quei giovani che vogliono avviare un percorso lavorativo nell’area di consulenza aziendale in ambito fisco contabile o nell’area amministrazione del personale e consulenza del lavoro.

Lapam Confartigianato ha avviato già da qualche anno questo progetto, in collaborazione con Formart, che si rivolge alle ragazze e ai ragazzi modenesi che abbiano effettuato un percorso di studi preferibilmente nelle materie di indirizzo economico o giuridico.

«Si tratta di un progetto ormai consolidato e strategico per Lapam – afferma Giulia Santi, referente del progetto Lapam Crea Futuro – volto a inserire giovani all’interno dei settori core business della nostra associazione, ossia consulenza del lavoro e consulenza aziendale. L’obiettivo è formarli e farli crescere al nostro interno, facendo in modo che rappresentino un valore aggiunto per l’associazione».