Il Sindaco di Sassuolo sull’intervento di questa notte in zona stazione

A seguito dell’intervento di una pattuglia dei Carabinieri in zona stazione avvenuto la notte corsa il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani esprime soddisfazione per la prontezza dell’intervento e li ringrazia a nome della città.

“Ho appreso con soddisfazione dell’intervento della scorsa notte da parte dei Carabinieri – sottolinea il Sindaco – che voglio ringraziare pubblicamente per tutto quanto stanno facendo per mantenere la sicurezza in città. Si tratta di uno straniero irregolare – prosegue – che in preda ai fumi dell’alcool ha dato in escandescenza e che è stato avviato alle procedure d’espulsione: mi auguro trovi posto in un Cpr e venga velocemente espulso. Non bisogna creare allarmismo, si tratta di episodi che per fortuna avvengono molto raramente e che riusciamo a governare. La zona della stazione – aggiunge il Sindaco – è sotto osservazione da tempo da parte di tutte le Forze dell’Ordine, perché crocevia di arrivi e partenze e alcuni bar della zona sono già stati chiusi proprio a seguito dei controlli.

La guardia rimane alta, grazie anche alla grande collaborazione che c’è tra tutte le Forze dell’Ordine compresa la Polizia Locale: ritengo che Sassuolo – conclude il Sindaco Gian Francesco Menani – sia una città sicura e voglio che rimanga tale”.