Aggiornamento in merito alle chiusure notturne previste sulla A1

Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Reggio Emilia, per chi proviene da Milano, prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 17, alle 6:00 di sabato 18 novembre. Nella stessa notte e con lo stesso orario, rimane confermata, come da programma, la chiusura della suddetta stazione, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Terre di Canossa Campegine o di Modena nord.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Valsamoggia, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 20 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 21 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto Modena sud-Valsamoggia, verso Bologna.

L’area di parcheggio “Castelfranco ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 16:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 novembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623, SS12, SS9 via Emilia, per rientrare sulla A1 a Valsamoggia.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 21 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto Valsamoggia-Modena sud, verso Milano.

L’area di parcheggio “Castelfranco est”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia, SS12, SP623, per rientrare sulla A1 a Modena sud.