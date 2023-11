Sergio Bernal al Comunale di Modena con “Rodin”

Va in scena sabato 18 novembre 2023 alle 20.30, in prima Italiana e per la prima volta fuori dalla Spagna per la stagione di Danza al Teatro Comunale di Modena, Rodin – lo scultore delle emozioni che il ballerino e coreografo madrileno Sergio Bernal con la sua Sergio Bernal Dance Company dedicano allo scultore francese Auguste Rodin. In scena, anche la musica eseguita dal vivo dall’Orquesta Cruz Diez.

Lo spettacolo, presentato in esclusiva per l’Italia da Daniele Cipriani Entertainment, unisce scultura e danza in un’alchimia emotiva che conquista lo spettatore. Oltre che alle opere d’arte, sono molti i riferimenti alla vita dell’artista parigino, in particolare alla sua passionale storia d’amore con Camille Claudel, scultrice anche lei, nonché sua modella e musa. Bernal ha scelto alcune delle opere più universali di Rodin, coreografando lui stesso taluni dei brani, Il Pensatore, Torso d’uomo, e Rodin e Camille (quest’ultimo con Ricardo Cue), mentre per un passo a due ispirato al celebre Bacio (dove la passione e il desiderio d’amore – forse dei danteschi Paolo e Francesca – invitano alla tenerezza), ha scelto una coreografia dell’italiano Valentino Zucchetti, First Soloist al Royal Ballet di Londra, nonché oggi apprezzato coreografo. In Rodin, lo scultore delle emozioni la versatilità di Sergio Bernal gli permette di umanizzare i capolavori scultorei attraverso diversi linguaggi della danza: quella spagnola, accompagnata dalla forza, energia ed emozione trasmesse dal flamenco, ma anche quello del balletto classico.

Biglietti da 9€ a 25€ salvo riduzioni. Biglietti online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.